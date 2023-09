STVV-coach Thorsten Fink praat vol lof over goudhaantje: "Beste in de competitie"

Het klassement heeft na zeven speeldagen toch al wat vorm gekregen. STVV staat met 11 punten gelijk met KRC Genk en Antwerp. Zeker geen slechte start voor de Kanaries.

Die goede start hebben ze dan ook te danken aan een goede mix tussen jong en oud in het elftal. Een van de jonge spelers die er boven uitsteekt is Jarne Steuckers. Die was afgelopen weekend goed voor twee assists in de wedstrijd tegen KV Mechelen.

"In bepaalde statistieken of data is hij de beste in de competitie", begon Thorsten Fink lovend bij Het Laatste Nieuws. "Hij geeft sleutelpassen en is erg snel. Als hij hier tot een grote ster zou uitgroeien, is dat mooi, maar de weg is nog lang."

De STVV-coach probeert hierna toch nog om de voeten op de grond te houden. "De prestaties moeten over een langere tijd stabiel zijn. Ik hemel niet snel op. Zelfs in Duitsland hoor ik soms na amper zes of zeven wedstrijden over spelers: moeten we hem niet voor de nationale ploeg oproepen? Dat was vroeger onmogelijk. Je moest drie jaar goed presteren eer je een kans maakte."