Thomas Delaney klapt uit de biecht: "Verbaal ging ik over de schreef, ik werd razend op mijn ploegmakkers"

RSC Anderlecht heeft er met Thomas Delaney een bekende naam bij. De middenvelder heeft veel invloed op en naast het veld.

Delaney speelde bij FC Kopenhagen nog even onder Ariël Jacobs. Die was onder de indruk van de mentaliteit van de Deen. Hij zou elke training aangevat hebben met veel intensiteit. "Dat was toen ook zo, I was crazy", vertelde de nieuwe aanwinst van Anderlecht aan Het Laatste Nieuws.

"Brian Riemer was toen zijn assistent. Hij nam me geregeld apart en vroeg me het iets kalmer aan te doen. Uit angst voor blessures, ik durfde er wel al eens een tackle in te gooien. Ook verbaal ging ik soms over de schreef, ik kon echt razend worden op mijn ploegmakkers wanneer het niet liep zoals ik vond dat het moest lopen", ging Delaney verder.

De middenvelder geeft wel toe dat hij ondertussen een pak rustiger is geworden. En dat is misschien ook maar goed. "Het is allemaal beredeneerder nu. Je kan niet elke dag 120% geven, op matchdagen moet je er staan. Ik heb mezelf getemd. Al is de mentaliteit niet veranderd, ik wil nog steeds alles winnen."