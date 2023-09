STVV-coach predikt realisme na doldwaze Limburgse derby: "Realiteit is dat we niet aan de top kunnen spelen"

"Ik ben een beetje teleurgesteld", gaf Thorsten Fink toe na de Limburgse derby. Sint-Truiden mocht gaan rusten met een 0-3 voorsprong op het veld van Genk, maar moest na 90 minuten vrede nemen met één punt.

"Het waren twee verschillende helften, de eerste helft was voor ons waarin wij drie keer scoorden en de tweede helft was voor Genk", begon Thorsten Fink zijn persbabbel na de derby.

"We zakten in de tweede helft te diep terug, het was te vroeg om zo diep te spelen. De vorige wedstrijden konden we de energie langer opbrengen en het balbezit langer houden. We moeten deze wedstrijd nu goed analyseren."

De coach benadrukte dat Genk over een bredere kern beschikt dan Sint-Truiden. "Wij hebben een jong team en Genk heeft een grote kern met veel wisselmogelijkheden."

Het realisme heerste bij Fink. "Het was een geweldige eerste helft van mijn team. Als we dat 90 minuten kunnen brengen, dan staan we aan de top. De realiteit is dat we niet aan de top kunnen spelen en dat dit een punt voor ons gewonnen is en dat tegen een topteam."

"De tweede helft heeft Genk getoond dat het een topteam is, ze spelen Conference League en vorig jaar werden ze bijna kampioen."