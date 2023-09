Wouter Vrancken looft goudhaantje: "Hij verbaast mij al niet meer"

KRC Genk ontving donderdag Fiorentina in eigen huis voor de Conference League. Genk was de betere ploeg en er waren zeker uitblinkers bij.

Bilal El Khannouss was hier één van. Wouter Vrancken was tevreden over de jonge middenvelder. En je zou voor minder. El Khannouss was in veel acties betrokken, en kon een assist geven.

"Nee hij verbaast mij niet meer. Ik ken hem goed, ik ben iedere dag met hem bezig. We proberen hem iedere week nog beter te maken. Hij doet het goed en we weten dat hij kwaliteiten heeft, dat proberen we vast te houden", vertelde Vrancken na afloop van de wedstrijd.

El Khannouss werd vrijdag de nieuwe nummer tien van Racing Genk. Het nummer 34 laat hij achterwege. De fans met zijn oude shirt hebben nu een vintage item. Zij kunnen wel nog een selfie en een handtekening van El Khannouss krijgen, deelde de club vrijdag mee.