KV Kortrijk hekkensluiter, maar speler is tevreden met eigen seizoen: "Dat moeten de fans wel beseffen"

KV Kortrijk is opnieuw rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen verloren met 1-0 van Sporting Charleroi.

Na de veelbelovende prestatie tegen RSC Anderlecht, waar KV Kortrijk misschien wel de overwinning verdiend had, ging het tegen Sporting Charleroi opnieuw een pak minder. “Tegen Charleroi waren we in het begin bang en dat mag niet in voetbal”, zegt verdediger Joao Silva aan Het Nieuwsblad.

Na het doelpunt van de thuisploeg leek het plots beter te gaan bij Kortrijk. “We moeten hieruit lessen trekken. Op defensief vlak stond het goed. Charleroi had eigenlijk niet veel kansen, maar hun doelpunt was mooi uitgespeeld waar onze verdediging niet veel kon aan doen.”

Over zichzelf is Silva wel heel tevreden. “Zelf ben ik tevreden over mijn eigen wedstrijden. Ik denk dat ik een goed seizoen speel, maar het is moeilijk om dit te zeggen wanneer het team niet goed presteert.”

Silva en co mochten het achteraf ook weer uitleggen aan de fans. “Dat is niet leuk, maar voor hen is het ook niet gemakkelijk, dat weet ik ook. Ik wil wel dat ze beseffen dat we altijd ons uiterste best doen. Ze zouden eens in de kleedkamer moeten komen: iedereen was teleurgesteld na de match. We hebben onze fans ook nodig.”