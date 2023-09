Anderlecht heeft probleem en dat zal nog wel een tijdje aanhouden: "Begonnen in het tussenseizoen"

Zoals u zondag zelf ook kon merken, ligt de grasmat van Anderlecht er allesbehalve goed bij. Eerder klaagde Union SG daar ook al over. Maar er wordt aan gewerkt, al zal het niet van vandaag op morgen opgelost zijn.

De RSCA Women en de RSCA Futures moesten al uitwijken om de grasmat te sparen. Maar met Union zijn er afspraken gemaakt dat ze hun Europese thuismatchen in het Lotto Park mogen afwerken. Een extra belasting voor de grasmat waar een schimmel is in opgedoken.

Dat is vooral te wijten aan de vele regen die er viel in de maand juli. Daardoor groeit het gras nu niet zoals het hoort en komen er ook zoden los. "De problemen zijn begonnen in het tussenseizoen", zegt pers- en communicatiemanager Mathias Declercq in HLN. "Het was warm, vochtig, er viel veel neerslag, maar ons gras zag weinig zonlicht."

"Dat is blijkbaar de ideale voedingsbodem voor schimmels, waardoor het gras nu minder snel groeit dan we zouden willen. We proberen dat probleem te verhelpen door op niet-wedstrijddagen extra groeilampen op het veld te zetten."

De drie groundkeepers zijn constant bezig het probleem te verhelpen, maar Anderlecht heeft nu ook een extern bedrijf erbij gehaald. "Die firma verzekert ons dat de schimmel onder controle is en dat het een kwestie van tijd is vooraleer er verbetering merkbaar is."