Meerdere redenen waarom topschutter in B-kern van Antwerp zit te verkommeren en eentje die hij niet had verwacht

Michael Frey werd twee seizoenen geleden nog topschutter in België met 24 doelpunten. Een jaar en Vincent Janssen later zit hij te verkommeren in de B-kern van Antwerp. Hoe kan het dat de 29-jarige spits deze zomer geen andere ploeg vond?

Te duur Frey had wel meerdere aanbiedingen, maar niet iedereen was kapitaalkrachtig genoeg. Ook zijn reputatie helpt hem niet nadat hij in januari van dit jaar amok ging maken omdat hij de concurrentie met Janssen niet wou aangaan. Hij scoorde ook niet tijdens zijn uitleenbeurt aan Schalke 04. Wel zochten heel wat Belgische ploegen deze zomer een spits. STVV wou hem heel graag halen, maar schrok toen ze de transfersom van Antwerp en de looneisen van de Zwitser hoorden. Zelf niet geïnteresseerd Wel was er nog de interesse van Kortrijk, dat koortsachtig op zoek was naar nieuwe spelers. Frey kende echter de situatie bij de West-Vlamingen en liet het zelf aan zich voorbijgaan. Hij dacht nog wel een andere ploeg te kunnen vinden. Houding Antwerp Die waren er ook uit het buitenland, maar op één ding had hij niet gerekend: de houding van Antwerp. Frey zit in zijn laatste contractjaar en Antwerp wou nog een deel van zijn transfersom recupereren. Hij bleef dus bij Antwerp, maar speelt er geen wedstrijden meer. En onder Mark van Bommel zal dat ook niet meer gebeuren. Daar is de Nederlander duidelijk over geweest.