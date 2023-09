Mark Van Bommel glundert: "Dat is een teken dat je gewoon goed bent"

Zaterdag neemt het zaterdag op tegen KV Mechelen. Tijdens zijn persbabbel blikte Mark Van Bommel alvast even vooruit op de wedstrijd.

Mark Van Bommel is blij met met de manier waarop zijn ploeg werkt. "Als ploegen zich volledig gaan aanpassen aan jou, is dat een teken dat je gewoon goed bent. En op zich is het niet nieuw dat andere ploegen tegen ons zo’n muur optrekken. Alleen winnen we nu twee keer niet en wordt het een thema. We hadden ook twee keer kunnen winnen."

"Moeten winnen zelfs, als je de matchen ziet. We moeten geduldig blijven. Winnen of niet ligt soms dicht bij mekaar. De sfeer binnen de groep is nog steeds goed. Bovendien hebben we tussen de matchen door weinig tijd om daar iets aan te doen", vertelde Van Bommel verder aan Het Nieuwsblad.

Antwerp staat momenteel samen met KRC Genk vijfde in de stand. De Great Old heeft 13 punten na acht wedstrijden. Van hun laatste vijf wedstrijden speelde ze er vier gelijk.