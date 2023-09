Mark Van Bommel is zeer duidelijk: "Hier kan ik niet tevreden over zijn"

De seizoensstart is ondertussen achter de rug en het klassement heeft vorm gekregen. Bij Antwerp FC zijn ze voorlopig nog niet tevreden over hun plaats.

Mark Van Bommel weet dat de Champions Leauge kwalificatie mooi is, maar ziet ook de negatieve kanten ervan. "We wilden die Champions League in, maar dan moet je er rekening mee houden dat je grotere tikken kan krijgen. In de Conference League zit op dit moment geen Barcelona hé, daar zijn de verwachtingen anders."

"Tegen RWDM en Gent konden, moesten we in principe winnen. De sfeer zit best goed hoor, alleen het resultaat valt wat tegen. Qua resultaat kan ik niet tevreden zijn over onze start, maar over ons spel wel", ging Van Bommel verder volgens Het Laatste Nieuws.

Het voetbal dan Antwerp brengt, vindt de Nederlandse coach nog beter dan afgelopen seizoen. "We zijn achterin net zo stabiel als vorig jaar. Aanvallend kan het altijd beter, maar dat was vorig jaar ook een thema. Ons voetbal van achteruit is beter dan vorig jaar, maar dat mag niet ten koste gaan van kansen."