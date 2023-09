Nieuwkomer in de Challenger Pro League blijft verbazen

Het weekend in de Challenger Pro League begon vrijdagavond met twee duels op het programma. De revelatie van het seizoensbegin blijft winnen.

SK Deinze - SK Beveren

De aftrap op De Freethiel werd gegeven door niemand minder dan Jean-Marie Pfaff. Het inspireerde SK Beveren alvast om de nul te houden.

Beide clubs hielden elkaar in evenwicht in de eerste helft. De beste kansen waren voor de thuisploeg, maar doelpunten zagen de fans niet.

De wedstrijd ging op hetzelfde elan verder in de tweede helft en doelpunten vielen er wederom niet. SK Deinze begint zo het weekend op de 6de plaats in de Challenger Pro League. Bij SK Beveren staat 11de met amper 6 punten uit 7 wedstrijden.

SL16 - Patro Eisden

Stijn Stijnen had een hoofdrol bij Patro Eisden want de voormalige doelman van Club Brugge kreeg al snel een gele kaart onder zijn neus geschoven. De beloften van Standard namen het initiatief, maar beide clubs verzilverden hun kansen niet. Hierdoor werd gerust met een brilscore.

SL16 had het balbezit in de tweede helft, maar de beste kansen waren voor de bezoekers. Dit resulteerde dan ook in het openingsdoelpunt. Stef Peeters met de assist en Wouter Corstens stond klaar als afwerker.

Dankzij deze overwinning klimt Patro Eisden naar de tweede plek in de het klassement en blijven ze vriend en vijand verbazen met hun goede start. SL16 blijft troosteloos laatste.