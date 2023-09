Stijn Vreven is bikkelhard voor huurling van Club Brugge

KV Oostende kende een moeilijke start, maar lijkt nu toch zijn draai te vinden. Stijn Vreven is alvast bikkelhard voor één van zijn huurlingen van Club Brugge.

Daniel Perez kwam deze zomer op uitleenbasis over van Club Brugge naar KV Oostende. Hij kwam nog niet verder dan drie invalbeurten en is niet mee opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Beerschot van komend weekend. Stijn Vreven is dan ook niet echt tevreden over zijn aanvaller.

"Ik vind dat wat hij heeft laten zien in zijn invalbeurten en op de trainingen, tot nu toe iets te weinig is", verklaart Vreven waarom Perez niet is opgenomen in de selectie tegen Beerschot. "Daar praat ik ook met hem over. Daar is hij het ook over eens."

Vreven verwacht meer van zijn aanvaller en legt ook uit waar het schoentje knelt "Hij is nog niet gewend aan de intensiteit op de trainingen. Ik mis dat tikkeltje agressief", klinkt het. "Het is beter voor hem om wedstrijdritme op te doen bij de beloften dan opnieuw tien of vijftien minuten in te vallen bij het eerste", aldus Vreven.