Transfernieuws en Transfergeruchten 29/09: Vitinho

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vitinho

Cercle Brugge ziet één van zijn voormalige spelers langer onder de vleugels van Vincent Kompany blijven

Het Burnley van Vincent Kompany heeft heel wat spelers in de rangen met een verleden in de Jupiler Pro League. Eén van hen is al zeker van een langer verblijf. (Lees meer)