Colin Coosemans krijgt een nieuwe rol bij Anderlecht

Colin Coosemans zag deze zomer twee nieuwe concurrenten tekenen bij Anderlecht. Mede hierdoor krijgt hij een nieuwe rol.

Colin Coosemans zag met Kasper Schmeichel en Maxime Dupé twee concurrenten bijkomen voor een plek onder doel. Tegelijkertijd werd de jonge (19 jaar) Timon Vanhoutte toegevoegd aan de a-kern. Hierdoor krijgt hij een nieuwe rol binnen de club.

Hij moet de ervaren pion worden die mee voor resultaten moet zorgen bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. De rol die David Hubert vorig jaar op zich nam en die nu T2 is geworden bij de beloften van Anderlecht.

“Een ervaren speler als bindmiddel kan altijd uiteraard handig zijn”, zegt Hubert tegenover Het Nieuwsblad. "De coach koos intussen ook voor Colin Coosemans onder de lat, zodat we toch over iets meer ervaring beschikken. Ook in de kleedkamer vervult Coosemans een belangrijke rol. Ergens treedt hij dus wel wat in mijn voetsporen.”