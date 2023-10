Voormalig CEO Anderlecht klapt uit de biecht over samenwerking met Wouter Vandenhaute en Kompany

Er zijn de laatste jaren wel wat CEO's gepasseerd op Anderlecht. Eén daarvan was Karel Van Eetvelt, maar die nam zelf ontslag omdat het niet meer boterde in de bestuurskamer van de Brusselse topclub.

Van Eetvelt hing meer de visie van Vincent Kompany aan en die stond toch wel wat haaks op die van Wouter Vandenhaute. "Het was ongelooflijk om te zien hoe bezeten Vincent was van het spelletje en de club. Hij wilde ook dat anderen mensen hem begrepen", vertelt Van Eetvelt bij Radio Radzinski, de podcast van Bruzz.

"Op verschillende avonden heeft hij geprobeerd om mijn voetbaltactische kennis bij te spijkeren. Vaak stond ik er dan met open mond naar te kijken. Ik heb zelf nog in derde klasse gevoetbald, maar da’s toch niet te vergelijken (lacht).”

Maar eind 2020 was het al gedaan. “Ja, het is wel mijn beslissing geweest om op te stappen. Er waren fundamentele meningsverschillen met Wouter Vandenhaute over hoe het verder moest met de club. Het is het verhaal van meerdere hanen op een erf. Dat werkt gewoon niet.”

Als hij nu de vraag zou krijgen om het te doen, zou hij toch twee keer nadenken. "Misschien dat ik toch eerst de voor- en nadelen tegen elkaar zou afwegen in plaats van opnieuw zonder nadenken ‘ja’ te zeggen. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer."