Er wordt gekeken naar Ronny Deila voor vormcurve Club Brugge: "Bij Standard wrijven ze zich al in de handen"

Club Brugge heeft maar één keer kunnen winnen in zijn laatste zeven wedstrijden. Da's niet genoeg gezien de ambities van blauw-zwart. Peter Vandenbempt kijkt vooral naar Ronny Deila om zijn zaakjes op orde te krijgen.

Deila probeerde zondag iets met zijn 3-5-2, maar moest daar al snel in bijsturen, want het werkte gewoon niet. "Na dik 3 maanden werken met zijn kern weet coach Ronny Deila nog altijd niet precies hoe hij dit team het best laat voetballen, laat verdedigen en laat renderen", merkt Vandenbempt op bij Sporza.

"Op die 3-5-2 was weinig getraind en hij moest het heel erg snel bijstellen, want het werkte niet. Daarmee heeft de coach toch geen beste beurt gemaakt, vind ik."

Het is nog te veel met ups en downs in dezelfde match. De tegenstanders creëren gewoon te gemakkelijk kansen. En dat zorgt voor ongerustheid. Zondag reist Club Brugge naar Standard. Daar wrijven ze zich al in de handen voor de komst van Ronny Deila. Dat zal een blij weerzien worden, denk ik."