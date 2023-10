Twee Lierse-spelers krijgen loodzware straffen voor rode kaarten tegen RSCA Futures

Lierse Kempenzonen eindigde de match tegen RSCA Futures met negen. Alexandre De Bruyn en Joeri Poelmans moesten vroegtijdig gaan douchen na wel hel zware overtredingen. Hun straf is ook niet van de poes.

Het Bondsparket kwam met een schorsingsvoorstel van maar liefst vier speeldagen effectief en twee met uitstel voor De Bruyn. Hij verkocht Anderlecht-middenvelder Engwanda een slag in het gezicht. Lierse gaat zelfs niet in beroep tegen de zware straf, want de feiten waren duidelijk en ze konden er niet om lachen bij de technische staf.

Wel gaan ze in beroep tegen de strafmaat die Poelmans opgelegd kreeg. Die zijn wilde tackle werd bestraft met drie wedstrijden effectief en één met uitstel. Hij moet tevens 1.750 euro betalen. Zijn beroep wordt vandaag door het Disciplinair Comité behandeld.

Lierse kon in de wedstrijd tegen de Futures wel nog in extremis de 3-3 maken. Bij Anderlecht hadden ze ook het een en ander te zeggen over de twee overtredingen op hun jonge gasten.