Van Himst merkt positieve zaken op bij Anderlecht: "Dan zou het voetbal vanzelf beter moeten zijn"

Paul Van Himst is maandag 80 geworden. Hét icoon van Royal Sporting Club Anderlecht wordt tijdens de thuismatch tegen KV Mechelen flink in de bloemetjes gezet in het Lotto Park. Hij hoopt in ieder geval het nog mee te maken dat zijn ploeg nog eens kampioen speelt.

Van Himst ziet het eigenlijk dit seizoen wel goed komen. "Als je ziet hoe het nu gaat: zonder eigenlijk schitterend te voetballen staan ze mee vooraan. De andere ploegen laten punten liggen. Tot 3 weken geleden waren Brugge en Gent de beste ploegen, maar ze winnen nu moeilijk hun matchen", aldus Van Himst bij Sporza. Er is dan ook goed ingekocht volgens hem. "Anderlecht heeft een ploeg om mee vooraan te spelen, als ze wat geluk hebben. Door de oudere spelers met ondervinding die ze gekocht hebben", vervolgt de ex-spits. Hij wil wel ook wat meer spektakel zien. "Het voetbal mag wel vloeiender. Er mag wat meer beweging zijn, dat is aantrekkelijker voor de mensen. Riemer zegt zelf dat hij naar een ploeg wil evolueren die bijna elke week dezelfde is. En dan zou het voetbal vanzelf beter moeten zijn."