Vanhaezebrouck legt de druk volledig bij Genk en wil van één zaak niet weten: "Dan kan ik de journalisten opstellen"

Elke dag een persbabbel voor Hein Vanhaezebrouck, zo lijkt het wel. De ontmoeting met Genk komt er immers alweer aan in de competitie, vlak na het Europese treffen met Maccabi.

Na die Europese match verklaarde Vanhaezebrouck dat er drie blessuregevallen zijn met het oog op het weekend, inclusief Hugo Cuypers. Uiteraard is er op die korte tijd weinig veranderd. Toch wil de trainer van KAA Gent niet spreken van een blessureprobleem.

"Vorig jaar hadden we blessurelast, met acht-negen-tien spelers die out waren. Moesten we dat nu voorhebben, dan kan ik de journalisten opstellen. Drie jongens die er niet bij zijn, kun je geen blessurelast noemen. Dat is dagelijkse kost bij iedere ploeg", zoekt Vanhaezebrouck geen excuses.

Hein wacht af hoe Genk zich presenteert

Wat verwacht hij van RC Genk? "Het is een ploeg die altijd wel zijn kwaliteiten wil laten zien. Dat zullen ze hier ook proberen doen. Maar ze hebben ook Europees gespeeld. Hoe ze zich zullen presenteren, met wie... Dat wordt afwachten."

Dat de Limburgers een goede kern hebben samengesteld, wil Vanhaezebrouck zeker erkennen. "Ze zijn goed gewapend. Dat hebben ze vorig seizoen al gedaan door in januari transfers te doen in de breedte van de kern. Die ploeg gaat zonder twijfel play-off 1 halen, maar Genk droomt van meer."

Genk voor de titel en Gent voor play-off 1

"Ik denk dat zij wat vorig seizoen niet gelukt is dit seizoen wél willen behalen", legt Vanhaezebrouck best veel druk bij de Genkenaars, want enkel de titel is in dat geval voldoende. "Zij zitten in hun achterhoofd met opnieuw mee te strijden voor de titel. Onze doelstelling is play-off 1 halen."