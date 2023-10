Doelpuntenmaker Matisse Samoise zag dat er meer in zat na gelijkspel tegen KRC Genk

KAA Gent speelde zondagavond in eigen huis gelijk tegen KRC Genk. Matisse Samoise kon zijn ploeg in de 84e minuut redden met de gelijkmaker.

Samoise was niet helemaal ontevreden na het gelijkspel. "Het is altijd beter dan verliezen. Ik denk dat de volgende twee ploegen wel voor de drie punten zullen spelen, Genk ook. Ik denk dat we allebei wel het gevoel hadden dat er iets meer in zat."

KAA Gent speelde zeker geen slechte wedstrijd, al was het vaak wel met ups en downs.

"Het waren nu vooral individuele fouten waardoor we kansen weggeven. We spelen ook tegen een goede ploeg, een van de betere in België. We wilden goed starten, dat is niet helemaal gelukt maar na een kwartiertje ging het al beter."

De flankspeler weet dat er meer uit de kansen kon gehaald worden. "Ik had wel het gevoel dat we de bovenhand hadden, misschien niet de meeste kansen. Wel een aantal die juist niet genoeg uitgespeeld werden of dat er iets meer in zat."