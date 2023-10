Philippe van Esch is baas van Bob Peeters en Steven Defour: "Met hem moet ik wel lachen"

Philippe van Esch is de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. Ook bij de Nederlandse club Helmond Sport is hij investeerder.

De Nederlandse textielbaron Philippe van Esch werd deze week hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, maar ook bij Helmond Sport is hij aan de slag.

De ambities zijn groot met KV Mechelen. “Ja. We hebben nu net een aantal matchen niet meer gewonnen, maar we hadden hoger kunnen staan. We lieten punten liggen tegen teams die je achter je kan laten. Als je kijkt naar de tegenstand in de competitie, denk ik dat Europees voetbal halen moet kunnen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Helmond Sport is echter iets totaal anders. “KV Mechelen is natuurlijk een paar maten groter dan Helmond Sport. Kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen, grote zorgen. Laat ik het zo zeggen”, lacht Van Esch.

Met ook twee opvallende namen als trainer: Bob Peeters bij Helmond en Steven Defour bij KV Mechelen. “Ik spreek Bob en Steven natuurlijk allebei geregeld, maar ik laat het sportieve luik ook over aan de sportieve bazen. Ik heb er echt een broertje aan dood als iedereen zich overal mee gaat bemoeien.”

“Bob is een leuke vent en een goede trainer. Af en toe hebben we wel eens een dingetje, maar hij ligt heel goed bij het publiek en de spelers. Hij is een echte mensenmens , hij kan in het koppie kruipen van spelers en hen echt beter maken”, klinkt het over Peeters.

Ook met Defour heeft hij de handen vol. “Met Steven moet ik weleens lachen. Die man is altijd zo rustig, behálve tijdens een wedstrijd. 'Dat is nog een werkpuntje voor mij, voorzitter', zegt ie dan. Ach, ik ben zelf ook heel zenuwachtig tijdens een wedstrijd. Zitten kan ik niet, liefst loop ik wat rond.”