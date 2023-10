Ronny Deila reageert op terugkeer naar Sclessin en op reactie fans: "Ik moet ze feliciteren"

Vooraf werd er heel wat geschreven over wat Ronny Deila te wachten stond in Sclessin, maar achteraf gezien viel het allemaal héél goed mee. Een beetje geschreeuw, maar niks speciaals. Deila had er achteraf wel wat over te zeggen.

Deila kon het veel erger getroffen hebben. Vraag maar aan Steven Defour. "Er was niets speciaals", reageerde de Noor. "De fans behandelden me zoals het moest. Ze hebben een goeie sfeer gecreëerd. Ze hebben hun eigen spelers aangemoedigd. Daarvoor moet ik ze feliciteren. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen."

Over zijn eigen ploeg kon hij minder optimistisch zijn. Club Brugge heeft een scoringsprobleem en incasseert ook te makkelijk. "Zij maken een fantastische goal, maar echt goed verdedigd was dat ook niet. Daardoor geef je het hele stadion energie. In de tweede helft waren wij de beter ploeg, maar we creëerden niet genoeg."

"We waren wel altijd rond de box, maar daar kwamen geen kansen uit voort waarvan je zegt: 'Die had er moeten inzitten'. We moeten veel dominanter worden en nog meer kansen creëren. En we mogen niet zulke makkelijke kansen weggeven. Het zijn kleine details die we eruit moeten krijgen, want we schieten onszelf in de voet", aldus Deila.

We kunnen in januari nog bijsturen

Het gaat al een hele tijd over zijn verdediging. Deze keer zat Joël Ordonez op de bank en was er geen spoor van Dedryck Boyata te bekennen. En zeggen dat Club het niet nodig vond om deze zomer een extra verdediger aan te trekken.

"Dat was geen beslissing van het bestuur, maar van ons allemaal. Wij geven kansen aan jonge spelers die beter en beter zullen worden. Maar we moeten natuurlijk ook winnen. In Brugge verwachtten ze dat je voor titels strijdt. We kunnen in januari ook nog altijd bijsturen."