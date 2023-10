Kums heeft uitgesproken mening over Arthur Vermeeren en de keuzes van Tedesco

Sven Kums heeft een paar weken geleden aan de lijve mogen ondervinden wat het is om tegen Arthur Vermeeren te spelen. De metronoom van Gent begrijpt dan ook niet dat Domenico Tedesco hem in eerste instantie niet wou oproepen.

"Ik kan niet begrijpen waarom hij er eerst niet bij was", aldus Kums in Extra Time. "Hij moest altijd geselecteerd worden. Als je samen met hem op een veld staat, voel je dat hij uitzonderlijk is. Vooral de manier waarop hij rondom zich kijkt en beslissingen neemt."

"De videoanalyse van onze coach over Vermeeren was zeer uitgebreid", lachte hij. "Dat moest ook: hij is momenteel een van de beste spelers van de competitie en bewijst dat week na week bij Antwerp. Dat wil toch veel zeggen, hé."

Tedesco zijn initiële uitleg was dat hij koos voor fysieke kracht. "Maar onderschat hem niet in duel, hoor", kwam Kums nogmaals tussen. "En ja, het is waar dat hij heel vaak slim loopt. Dat hebben we twee weken geleden op het veld gemerkt. Hij liep toen bijna alles dicht. En neen, het moet niet of Vermeeren of Keita zijn, vind ik. Ze verdienen het beiden."