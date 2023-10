Jan Mulder en Marc Degryse snappen keuzes Tedesco niet: "HIJ is de toekomst van het Belgisch voetbal"

De keuze voor Youri Tielemans op het middenveld bij de Rode Duivels heeft er flink op ingehakt. Ook bij de analisten overigens in de studio voor het duel tegen de Zweden.

"De keuze voor Tielemans is voor mij verrassend. En eigenlijk die voor Mangala ook, die had ik er ook uitgepakt", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij VTM voor het duel met Zweden. Hij had andere keuzes gemaakt.

"Ik had Vermeeren en Keita samen laten starten. Ze kennen elkaar van bij Antwerp en vullen elkaar goed aan. Maar goed: het is nu zo. Tielemans zit echt in een slechte periode bij Aston Villa, komt er niet of veel te weinig tot spelen toe."

© photonews

"Zijn laatste interlands waren ook niet goed. Het is toch echt wel een risico van Tedesco, vind ik, om hem nu een kans te geven. De supporters waren aan het wachten op Vermeeren en/of Keita. Dus dan is dit een risico."

Vermeeren is de toekomst

Jan Mulder pikte meteen in: "Tielemans krijgt steeds weer een nieuwe kans. Het is prijzenswaardig dat je hem niet meteen laat vallen, maar het gaat nu toch al een paar jaar niet meer goed bij zijn clubs. Ik had echt zeker Vermeeren opgesteld."

"Geen haar op m'n hoofd dat iets anders had gedaan. Hij is de toekomst van ons voetbal. Hij heeft meer klasse, Vermeeren is een modernere voetballer. En hij is in absolute topvorm", is Mulder duidelijk over de keuzes van de bondscoach.