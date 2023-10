Moet Tedesco proberen Toby Alderweireld opnieuw bij de Rode Duivels te halen? Supporters reageren verdeeld

Moet Tedesco proberen Toby Alderweireld opnieuw bij de Rode Duivels te halen? Een vraag die steeds meer en meer gesteld wordt.

Ook niet onlogisch nu we zien dat het verdedigende werk bij de Rode Duivels te veel in het honderd loopt. Het lijkt een probleem te worden waar Domenico Tedesco niet meer aan kan ontkomen.

Tegen Oostenrijk kwam België een aantal keer zeer goed weg. Wout Faes was het mikpunt van kritiek na een ondermaatse prestatie. Tegen Zweden werd hij verrassend genoeg opnieuw opgesteld. In de 45 minuten die gespeeld werden had België eerder een overwicht, maar zat het nog niet allemaal snor in de verdediging.

Hoe lossen we dat probleem nu op? Er zijn opties bij de belofteploeg van de Rode Duivels. Maar we kunnen ook kijken bij de oudere garde.

Toby Alderweireld lijkt een realistische optie. Hij had een groot aandeel in de titel van Antwerp afgelopen seizoen. Alderweireld kondigde onverwacht zijn afscheid aan begin dit jaar. Hij speelde 127 keer voor de nationale ploeg.

Hij gaf ook al aan dat hij het misschien nog wel ziet zitten om voor de Rode Duivels te spelen, maar dat clubvoetbal voor hem zeker op nummer één komt nu.

We vroegen aan onze lezers op Facebook of het een goed idee is om Alderweireld terug te halen. De meningen zijn verdeeld. Er wordt natuurlijk vooral aan zijn leeftijd getwijfeld. We zien over het algemeen wel vaker 'nee' dan 'ja'.

"Echt wel, meerwaarde voor begeleiding van de jeugd", reageerde Wim op Facebook. "Nee. Tijd voor verjonging. Ik geef eerlijk toe dat de kwaliteit op dit moment beperkt is maar als ze niet spelen kunnen ze ook niet beter worden", vertelt Erik.

Alderweireld zou eventueel ook goed gebruikt kunnen worden om de jongeren te ondersteunen. De 34-jarige verdediger maakte in zijn carrière enorm veel mee.

"Is de oplossing op korte termijn. Maar kan er deze campagne wel bij om de jonge gasten achteraan mee bij te sturen samen met Vertonghen", klinkt het bij Alain.

Uiteindelijk zou Domenico Tedesco eerst nog overtuigd moeten worden om hem terug te halen. Daarna kan Alderweireld zelf nog beslissen. Het is wordt ieder geval afwachten om te zien hoe het verdedigende probleem wordt opgelost.