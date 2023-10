Ex-kapitein Aron Donnum bekritiseert Standard-publiek: "Spelers worden niet goed behandeld"

Aron Donnum trok aan het einde van de zomermercato naar Toulouse in Frankrijk. Hij vertelde al hoeveel hij van zijn nieuwe fans houdt, en vergelijkt ze met die van Standard.

Twee weken geleden deed Aron Donnum een verrassende uitspraak na de Europa League-wedstrijd tussen TFC en LASK Linz. "Toulouse is het beste publiek waar ik ooit voor heb gespeeld." Het was een uitspraak die alle Standard-fans duidelijk deed opkijken.

Twee weken later kwam de Noor terug op zijn woorden. Hij houdt natuurlijk van het publiek in Sclessin, maar vindt dat ze soms te hard zijn voor hun spelers. Hij legde zijn gedachten uit in een interview met La Dernière Heure les Sports.

"In een koppel wil je de zeldzame parel vinden. Dat is hier ook zo en ik heb een publiek gevonden dat aan alle eisen voldoet. Ze steunen het team op elk moment. Zelfs na een slechte wedstrijd loven de fans hun inspanningen."

Donnum benadrukt dat de sfeer in het stadion goed is, maar haalt wel uit naar de supporters. "De sfeer op Standard is zeker ongelooflijk, maar de spelers worden niet altijd goed behandeld. Neem Renaud Emond als voorbeeld, dat is schadelijk voor een speler."

Vanaf zijn eerste wedstrijden bij Sclessin werd Aron Donnum getergd door het publiek. Pas na een paar goede prestaties voelde de Noor zich echt gesteund door de Luikse fans.

"Soms moetsen we ons verstoppen om niet gezien te worden na een nederlaag. Ik vind dat een beetje te ver gaan. Het was moeilijk voor me in het begin, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ik ben blij dat de dingen voor mij veranderd zijn, maar de fans van Toulouse hebben meer begrip."