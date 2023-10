Thorgan Hazard heeft één match met rood in zijn agenda omcirkeld: "We deelden vaak klappen uit"

Thorgan Hazard betwist dit weekend zijn eerste Clasico met Anderlecht. De 30-jarige spelmaker groeit naar zijn beste vorm toe en coach Brian Riemer heeft hem al op scherp gezet. Maar eigenlijk is het niet de match waar hij het meest naar uitkijkt.

Thorgan heeft immers nog een broer rondlopen in België. Kylian Hazard speelt bij RWDM en dat zou wel eens de match kunnen worden waar ook Eden naar België afzakt. "Eén van de redenen om bij Anderlecht te tekenen was dat onderlinge duel. Ik heb dan bij de Rode Duivels samen met Eden op het veld gestaan en in de Brusselse derby tegenover Kylian", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De twee jongste Hazards waren vroeger kemphanen. "Vroeger in de tuin waren hij en ik echt als water en vuur. We deelden vaak klappen uit, maar nu hebben we de allerbeste relatie. De heenmatch zal voor Kylian nog te vroeg komen omdat hij nog revalideert van een zware knieblessure, maar de terugmatch is met rood in onze agenda aangeduid."

De ambities zijn wel anders. Terwijl RWDM zal vechten om in 1A te blijven, wil Hazard het allerhoogste. "Ik teken nooit ergens om tweede te worden. Ik ben in België trouwens al vicekampioen geworden met Zulte Waregem en dat was zowel een feest als een enorme ontgoocheling. Die verloren titelmatch op Anderlecht was toch zuur."