RWDM-eigenaar krijgt volop de wind van voren: "Totaal gebrek aan voetbalkennis"

RWDM-eigenaar John Textor is ook de grote baas bij Olympique Lyon. Die staan na een nederlaag tegen Clermont nu laatste in de Ligue 1. Bij de Franse traditieclub groeit een revolte onder de fans. En Textor dreigt daar het onderwerp van hun woede te worden.

Clermont was de laatste, maar gaf de rode lantaarn dus aan Lyon, waar het er steeds slechter en slechter uitziet. Textor gaf na afloop van het duel een surrealistisch interview, dat intussen viraal is gegaan. Op de vraag of hij voor degradatie vreesde, antwoordde hij de journaliste nogal denigrerend.

“Natuurlijk baart ons dat zorgen, maar er is geen risico op degradatie. Je ziet er mij een zeer vriendelijke vrouw uit en ik begrijp dat je zo’n vraag moet stellen, maar het is komisch. Teams die zakken, waar dan ook, spelen niet zoals wij gespeeld hebben. Daarvoor hebben we veel te veel kwaliteit", zei hij.

Degradatie? Ik vind deze vraag een grap

"We kijken dus niet naar beneden maar naar boven. We lopen het risico om een middelmatig seizoen te draaien, maar degradatie? Mensen die daarover spreken, willen enkel angst stoken en verhaaltjes maken. Ik vind dat dus een grap en neem dit dan ook niet serieus."

Intussen groeit de onvrede bij de Lyon fans en dat dreigt te escaleren. "Als hun gevoelens veranderen in woede, dan is er geen figuur meer in het bestuur die hen kan sussen", duidt kenner Sirik Geffray bij Sporza. Jean-Michel Aulas werd door Textor immers aan de deur gezet.

Textor maakt er een boeltje van

Het verval is wel heel snel gegaan. "Lyon bleef de laatste jaren wel een vaste klant in de top 3 of top 5 en in 2020 bereikte het ook nog de halve finales in de Final 8 van de coronaversie van de Champions League. Textor maakt er echt een boeltje van. Sportief is Lyon totaal de weg kwijt en Textor is zelf een zeer afwezige baas. Als hij communiceert, dan is dat veelal met online persconferenties."