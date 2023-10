Club Brugge moet opletten: 'Philippe Clement heeft duidelijk plan'

Philippe Clement heeft een nieuwe job beet. Hij werd vorige week aangesteld bij het Schotse Rangers FC.

Philippe Clement is na zijn ontslag eind vorig seizoen bij AS Monaco opnieuw aan het werk als voetbaltrainer. Hij heeft de Schotse topclub Rangers FC onder zijn hoede.

Clement tekende er een contract voor de komende 3,5 seizoenen, waardoor het duidelijk is dat hij niet gewoon de ploeg eventjes uit de nood komt helpen.

Na een zwakke start, met zeven punten achterstand op aartsrivaal Celtic, moet onze landgenoot de ploeg weer naar de absolute top zien te brengen.

Afgelopen zomer pompte de club heel wat geld in transfers, maar die hebben niet bepaald gebracht wat men ervan verwacht had. Volgens Football Insider krijgt Philippe Clement de nodige centen om in januari al de nodige versterkingen aan te trekken.

En Clement zou daarvoor vooral in de Jupiler Pro League en in het bijzonder bij Club Brugge kunnen passeren. Hij zou kiezen voor spelers die hij heel goed kent, klinkt het.

Het medium noemt echter geen namen van wie de mogelijke targets van de ex-trainer van blauwzwart zijn.