Euvrard pepert Zulte Waregem belangrijke levensles in vlak voor topper

Vrijdag speelt Zulte Waregem de topper op bezoek bij Lommel. Een bijzondere wedstrijd voor trainer Vincent Euvrard.

Met het duel tussen Lommel en Zulte Waregem staat vrijdagavond al de topper van de speeldag in de Challenger Pro League op de agenda. De West-Vlamingen staan aan de leiding in tweede klasse en net nu volgt een topper die voor trainer Vincent Euvrard heel bijzonder is. Hij speelde immers drie seizoenen voor Lommel.

“Wij willen heel graag promoveren, ja”, zegt Euvrard aan Het Belang van Limburg. “Zulte Waregem is een ploeg die in zijn jonge geschiedenis heel veel betekend heeft voor het Belgisch voetbal, maar de afgelopen jaren wat in een negatieve spiraal is geraakt. Om daar uit te raken, is het belangrijk dat we weer stijgen naar 1A. Al moeten we als ploeg wel nog dominanter zijn, willen we daarin slagen.”

Een veeleisende coach dus. “Waar het mij om gaat is dat spelers hun potentieel maximaliseren, ernaar streven om topkwaliteit te brengen in alles wat ze doen en tegelijk de drang hebben om altijd maar beter te worden.”

En Euvrard geeft zijn spelers graag ook een levensles mee. “Omdat ik zelf ooit van de ene op de andere dag moest stoppen met voetballen (door blessures, nvdr.). Ik was toen 31 jaar en had dat totaal niet zien aankomen. Dus weet ik wat het betekent om je grootste passie plots te zien wegvallen. Maar ik weet ook hoe belangrijk het is om met trots te kunnen terugkijken op je carrière, wetende dat je er alles aan gedaan hebt.”