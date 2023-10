Gaat Vanhaezebrouck stevig bijsturen tegen Breidablik? Ferme woorden na duel tegen Cercle Brugge

KAA Gent gaat tegen het IJslandse Breidablik op zoek naar drie punten in de Conference League. Benieuwd wie aan de aftrap zal staan, want afgelopen weekend had Vanhaezebrouck wel een en ander te zetten.

"Ik vroeg tijdens de rust om wat meer te brengen. We lieten zien waar de mogelijkheden lagen, maar kwamen meteen achter omdat we onszelf in de problemen brachten. Het leek alsof sommigen twee minuten langer wilden rusten", was Vanhaezebrouck zeer duidelijk.

"Normaal veert mijn ploeg dan op, nu gingen de kopjes naar beneden. Tegen een energieke ploeg weet je dat het moeilijk gaat worden. Ik miste mensen die de leiding namen om het nog recht te trekken, we ondergingen alles."

Drive

"De vier wisselspelers zorgden voor wat meer drive. Fofana werd meteen foutief afgestopt, Tissoudali toonde veel drive. Dan vraag je je ook af of je foute keuzes hebt gemaakt bij de basiself. Had ik er zeven mogen wisselen, dan zou ik dat kunnen gedaan hebben."

"Een paar spelers vond ik op niveau, maar de rest niet. En dan zakt het hele team wat in elkaar, al is het ook de verdienste van Cercle Brugge. Eens verliezen is op zich niet erg, maar 7 op 18 de voorbije zes wedstrijden is niet veel hé. We moeten winnen om niet te blijven trappelen in de stand."