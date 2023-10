Zelfvertrouwen boomt bij speler die geen kansen kreeg bij Riemer

Noah Sadiki ruilde afgelopen zomer RSC Anderlecht in voor Union SG. Met de transfer was een bedrag van 1 miljoen euro gemoeid.

Eén miljoen euro legde Union SG op tafel om de 18-jarige Noah Sadiki over te nemen van RSC Anderlecht. Een speler die geen kansen kreeg onder Brian Riemer. Alexander Blessin gaf hem die wel bij Union SG en daardoor blijkt Sadiki nu al een koopje te zijn geweest voor de Brusselaars.

“Ik speelde een goede voorbereiding en vroeg de coach wat zijn plannen met mij waren”, klinkt het bij Sudpresse. “Hij liet me verstaan dat ik zou spelen bij de Futures in de Challenger Pro League. Ik ging daar niet mee akkoord.”

“Hij begreep toen ook dat Anderlecht voor mij een afgesloten hoofdstuk was. Ik heb goed nagedacht over de keuze die ik toen gemaakt heb. Ik heb nachten wakker gelegen over wat ik moest doen.”

Ondertussen blaakt Sadiki van zelfvertrouwen. “Ik ben iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik ben ook niet verrast als ik in de basis sta. Ik weet wie ik ben, vanwaar ik kom én ik weet wat mijn kwaliteiten zijn.”

Hij droomt zelfs al van een grotere competitie dan de Jupiler Pro League. “Daar sta ik voor open. Weet je: het is als jonge gast verleidelijk om snel naar het buitenland te gaan. Maar je ziet ook veel jongens even snel terugkeren.”

Union SG zal alvast dankjewel zeggen voor de miljoenen winst die het zal boeken op de uitgaande transfer van Sadiki.