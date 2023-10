STVV-coach Thorsten Fink prijst mentaliteit van spelers na overwinning tegen RWDM

STVV heeft vrijdagavond met 2-1 gewonnen van RWDM. Dit na een moeizame wedstrijd met een knotsgek einde.

RWDM bleek een erg stugge tegenstander voor Sint-Truiden. Dat weet ook STVV-coach Thorsten Fink te vertellen na afloop. "RWDM was goed georganiseerd, het was erg moeilijk om kansen te creëren tegen hun. Ze waren erg snel, ook op de counter. Tactisch speelden ze goed en was het moeilijk om iets klaar te spelen tegen hen."

Over heel de wedstrijd speelden de Truienaars met meer balbezit en hadden ze de wedstrijd in handen. "Op het einde deden we meer. We hadden meer balbezit, schoten op doel, etc. Alleen geen echte goede kansen."

Pas in de 96e minuut maakte de thuisploeg het verschil met een knap kopdoelpunt van Hashioka op een voorzet van Bocat. "Het belangrijkste is dat we na de 1-1 nog hebben doorgezet en wilden druk zetten naar voor. Het was een kwestie van karakter en we hebben dat goed gedaan. We hebben ook nog een erg jonge ploeg. In de eerste helft waren ze heel nerveus. Je ziet ook niet vaak dat de linksachter een voorzet geeft, en dat de rechtsachter hem er dan in kopt."