Niet zomaar een rotatie, kapitein Bryan Heynen vertelt waarom El Khannouss niet mocht starten bij RC Genk

Racing Genk won zondagavond probleemloos op het veld van KV Kortrijk met 0-3. Dat deed Vrancken met enkele rotatiespelers achterin maar ook met een tactische keuze op het middenveld.

Arteaga en McKenzie zaten wel in de wedstrijdselectie van Wouter Vrancken maar moesten in de tribune plaatsnemen van de Genk-trainer. Ook voor Bilal El Khannouss was er geen plaats in de starting eleven van de Limburgers.

Geroteerd? Toch niet blijkt achteraf uit de verklaring van kapitein Bryan Heynen. "De trainer vond het geen goede wedstrijd voor dribbelaars, zeker niet met het zware veld. Het was belangrijker om de tweede bal te recupereren en veel lopende middenvelders te hebben", vertelde Heynen na de wedstrijd.

Glijdende spelers

En het rendeerde want Genk was ook zonder dribbelaar El Khannouss veruit de dominantste ploeg op het veld. "We probeerden het ons zo eenvoudig mogelijk te maken met een snelle balcirculatie maar het veld maakte dat lastig, dat zag je ook aan de glijdende spelers."

"In de eerste helft probeerden we te vaak vie het centrum te combineren. Hun blok stond goed laag waardoor het centrum dan enorm lastig is. In de tweede helft deden we het beter en dan kwamen de ruimtes wel", besloot Heynen.