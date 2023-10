Degryse ziet dat 'Nederlandse karaktertrek' Antwerp wel eens fataal kan worden

Royal Antwerp FC heeft het moeilijk dit seizoen. De nederlaag tegen Club Brugge duwt de ploeg van Mark van Bommel zelfs uit de top zes.

Het loopt dit seizoen totaal niet voor de regerende landskampioen en bekerwinnaar. De moeilijke campagne in de Champions League laat zich ook voelen in de Jupiler Pro League.

Volgens Marc Degryse heeft de zomermercato echter een groot aandeel in de positie waarin The Great Old zich op dit moment bevindt. De sportieve baas van Antwerp was typisch Nederlands: te zuinig.

“Overmars was zuinig bij Antwerp maar misschien wel té zuinig. Hij zei dat Antwerp nog niet klaar was om de Champions League te spelen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Kijk, als je de dubbel wint en je investeert niet, dan ben je nooit klaar voor een druk programma met Europees voetbal - of dat nu de Champions League, Europa League of Conference League is.”

En het zou wel eens van kwaad naar erger kunnen gaan. “Als Antwerp in januari niet investeert, dan spelen ze komend seizoen géén Europees voetbal. Want met deze kern zal dat op het nippertje worden.”

De supporters zullen dat niet blijven pakken. “Ik snap wel dat de dubbel onverwachts kwam, maar om dan het jaar erna helemààl terug te vallen... dan geef je supporters niet wat ze verwachten. En dat hoeft niet per se weer de dubbel te zijn.”