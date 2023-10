Twee weken op rij: na Dolberg krijgt ook Leoni geen strafschop na worstelgreep

In tegenstelling tot in de match tegen Standard was het tegen OH Leuven slechts een voetnoot, maar er moet toch eens over gesproken worden. Het leek er sterk op dat Anderlecht in de slotfase nog een penalty had moeten krijgen voor een soortgelijke overtreding als op Dolberg.

Vorige week gaf scheidsrechter Jonathan Lardot nog toe dat Dolberg in de slotfase een penalty had moeten krijgen voor een judogreep van Zinho Vanheusden. Dat had toen resultaatbepalend kunnen zijn. Een week later stond het al 4-1 toen ook Théo Leoni op gelijkaardige wijze onderuit werd gehaald. Ewoud Pletinckx nam hem met beide armen vast en trok hem naar de grond. De VAR ging er ook deze keer heel licht over. Toch zou er dan wel eens duidelijkheid mogen komen. Want op de beelden is duidelijk te zien dat Leoni zich wil losrukken en daarbij ten val komt. Als elke soortgelijke fase op dezelfde manier beoordeeld wordt, is er geen probleem. C est 5-1 donc aucun média ne va en parler.. Mais comment est ce possible de ne pas siffler penalty sur cette phase ? 🤔#rsca pic.twitter.com/S6VLA9ug0l — xavier odeurs (@XavierOdeurs) October 28, 2023