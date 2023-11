Heeft Anderlecht de nieuwe Suarez in zijn rangen lopen? "Ik denk dat ik even goed kan doen"

Tristan Degreef mocht samen met Luca Monticelli dinsdag zijn debuut maken bij Anderlecht. Het was de 18-jarige aanvallende middenvelder die nieuwe aanvallende impulsen bracht bij paars-wit. En hij had ook altijd een penalty moeten krijgen.

Degreef werd voor de wedstrijd in Eupen al eens opgenomen in de selectie van Brian Riemer, maar kwam toen niet aan spelen toe. Binnen Neerpede staat hij te boek als het volgende talent dat moet doorstromen naar de A-ploeg.

Brian Riemer kent hem en is gek van zijn kwaliteiten. "Dit kan zeker een echte Anderlecht-speler worden. Tristan kan met de juiste begeleiding doorgroeien. Hij heeft alles om het te maken: techniek, vista en een ongelooflijke fysiek. Het is ongewoon dat zo'n jonge gast kan blijven lopen."

Woorden die Degreef graag zal horen, want hij heeft maar één doel: doorbreken bij Anderlecht. In voetbalmiddens worden zijn kwaliteiten vergeleken met die van een Anderlecht-icoon: Matias Suarez. "Of ik even goed kan doen? Ik denk het wel. Hij was mijn idool toen ik hier aankwam, tien jaar geleden."