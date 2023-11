Doorprikt Union het optimisme bij Club Brugge? Alweer vergeten probleem komt wellicht weer bovendrijven

Club Brugge lijkt eindelijk weer in een goede periode te zitten, maar zondag wacht de échte test tegen leider Union. De verdediging van Club zal stevig op de proef gesteld worden.

Club Brugge heeft een goede week achter de rug. Overwinningen tegen Lugano, Antwerp en een duidelijke tegen Beerschot zijn het vertrouwen dat Club weer nodig had na zijn slechtste start in de competitie in 40 jaar.

Al zal de terugkeer naar Union, waar Club op 4 juni de titeldroom van de Brusselaars opnieuw aan diggelen trapte met een 1-3 zege, opnieuw moeilijk worden. Met 18 op 18 en een kloof van vier punten op eerste achtervolger Anderlecht, zit Union in bloedvorm.

Gelukkig voor Club Brugge zit Andreas Skov Olsen ook in bloedvorm. De Deen scoorde twee keer tegen Beerschot en gaf ook twee assists. In 20 wedstrijden zit Skov Olsen nu aan 13 goals en 3 assists. In de 21ste eeuw was enkel Carlos Bacca trefzekerder bij Club.

Houdt Brugse defensie stand?

Een grote vraag wordt wellicht of Club defensief sterk genoeg is om het offensieve geweld van Union op te vangen. Tegen Beerschot en Antwerp werd het niet echt op de proef gesteld en tegen Lugano kwam Club in de tweede helft toch serieus onder druk te staan.

Union, dat dit seizoen al de meeste doelpunten scoorde in de Jupiler Pro League, is ook op defensief vlak weer een echte test. Dat Buchanan er opnieuw niet bij is, helpt al niet voor Club. Als Amoura zijn sprints van 37 kilometer per uur inzet, zal bibberen en beven zijn bij de Bruggelingen.

Het is aan Ronny Deila om op die dodelijke aanval een antwoord te vinden. En aan Brandon Mechele en co om te bewijzen dat de defensieve twijfels onterecht zijn.