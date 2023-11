Obbi Oularé laat van zich horen bij Lierse én is nog razend ambitieus

Obbi Oularé is nog altijd maar 27 maar heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Ondertussen speelt hij sinds het begin van dit seizoen in de Challenger Pro League bij Lierse K.

Oularé:heeft al voor 9 profclubs gespeeld in België, Nederland en Engeland. Ooit verkocht voor meer dan 7 miljoen euro maar blessures hebben vaa roet in het eten gegooid. Nu probeert hij zijn carrière te herlanceren in de Challenger Pro League bij Lierse.

"Opnieuw genieten"

Dat verloor afgelopen afgelopen week tegen Antwerp, één van Oularés ex-clubs, in de Beker van België. Na veel leed heeft Oularé opnieuw het plezier teruggevonden. "We verliezen wel maar het was een enorm leuke avond met mijn gezin in de tribune. Ik kan weer genieten van voetbal, dat is voor mij het belangrijkste", klinkt het uit de mond van de spits.

Dit seizoen was Oularé al goed voor 3 doelpunten en hoewel hij nu opnieuw geniet, legt hij de lat nog hoog voor de toekomst. "Ik heb nog de ambitie om op het hoogste niveau te spelen in België", is hij ambitieus. Al hadden de analisten daar wensdag een andere mening over: https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2023-11-01/verheyen-en-courtois-bikkelhard-voor-gewezen-topbelofte-ex-standard-antwerp-club-en-essevee-geen-volume-raakt-niet-meer-op-het-hoogste-niveau