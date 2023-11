Union SG kon Amoura binnenhalen: "Maar er was een bod van een andere topclub uit België"

Mohammed Amoura hielp Union SG afgelopen weekend aan de zege tegen Club Brugge. Al had hij ook elders in ons land kunnen spelen.

Mohammed Amoura heeft dit seizoen al een heel groot aandeel gehad in het succesverhaal van Union SG. Tegen Club Brugge was het afgelopen weekend opnieuw prijs.

Het is echter opvallend dat de Algerijn afgelopen zomer heel erg dicht bij een transfer stond naar een andere topclub uit de Jupiler Pro League.

Al in mei was er de nodige interesse voor de speler van Lugano vanuit ons land. “Het is waar dat we een bod van Anderlecht hebben gekregen”, zegt Mattia-Croci Torti, de coach van de Zwitserse club, aan La Dernière Heure.

Union SG volgde de 23-jarige Amoura echter ook al maanden op. Het feit dat Anderlecht geen Europees voetbal speelde nadat het pas elfde was zou volgens de Waalse krant sterk meegespeeld hebben in de beslissing van de Algerijn om voor Union SG te kiezen.

Hij tekende uiteindelijk op 18 augustus in Brussel en dat leverde de ploeg van trainer Alexander Blessin al heel veel vreugde op.