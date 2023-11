Goots had aan een andere naam gedacht dan Hasi als nieuwe trainer van KV Mechelen

Besnik Hasi kwam eigenlijk nog als een verrassing als nieuwe trainer van KV Mechelen. Analist Patrick Goots zag eerder een degradatiespecialist aangesteld worden.

Hasi coachte na Anderlecht vooral in het buitenland: Legia Warschau, Olympiakos, Al Raed... Hij leek uit beeld te zijn verdwenen in België. “Ik had eerder aan een type Hollerbach gedacht: een ervaringsdeskundige in reddingsoperaties, die al bewezen heeft iets te kunnen teweegbrengen in een kleedkamer", zegt Goots in GvA.

Hasi werd de voorbije weken ook in verband gebracht met OH Leuven. "Maar ook Hasi is een naam die vaak de ronde doet bij Belgische clubs. Eens je als trainer in België iets bewezen hebt blijf je in het achterhoofd van de clubleiders zitten. Zijn buitenlandse avonturen waren niet bepaald succesverhalen."

Voor Goots moet KV Mechelen nu op de lange termijn denken. "Ik neem aan dat de club ook al verder kijkt dan alleen maar naar dit seizoen. Ik beschouw KV niet als dé degradatiekandidaat bij uitstek, maar je moet nu wel iemand hebben die stressbestendig is en de ploeg snel weer op de rails krijgt."