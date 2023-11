Carl Hoefkens ziet Standard klimmen in het klassement en benoemt ambities

Standard kende niet zijn beste seizoensstart. De club is nu toch goed bezig en klimt omhoog in het klassement.

De ambities zijn nog steeds groot bij Standard. "We staan op vier punten van Genk, drie punten van Antwerp en twee punten van Club Brugge. Dat wil toch iets zeggen. We zijn nog in de race om Play-Off 1", vertelde Carl Hoefkens bij RTBF.

De oefenmeester van Standard beseft dat het geen makkelijke taak wordt, maar weet dat het mogelijk is. "Het zal moeilijk worden, want al die ploegen beschikken over een groter budget en meer ervaring. Maar dat maakt ons niet uit. We zullen ons voor 100 procent smijten."

Standard neemt het zaterdag op tegen Antwerp. Er staat veel op het spel tijdens deze topper. Als Standard wint, komen ze naast Antwerp te staan en komen ze dicht bij een plaats in de top zes. Moest Antwerp winnen komen ze op een voorlopige vierde plaats.