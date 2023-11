Na 0 op 12: Club NXT in zelfde straatje als A-ploeg, Vermant schuwt de grote woorden niet

Club NXT verloor in de Challenger Pro League van FCV Dender. De Brugse beloften blijven achter met vier opeenvolgende nederlagen.

Vrijdagavond ging Club NXT met 2-0 de boot in bij FCV Dender en de beloften van blauwzwart mochten blij zijn dat er niet nog meer doelpunten vielen bij de thuisploeg.

Vier nederlagen op rij voor Club NXT, een interlandbreak die dan ook precies op het juiste moment komt om te bezinnen na de 0 op 12.

Romeo Vermant moest toegeven dat het verhaal van de wedstrijd op Dender al heel erg snel geschreven was, zo laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

“De eilandjes moeten weg”, klinkt het meteen. “Dat zag je enorm goed bij de tegengoal. Je zag ook dat de gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Het ligt enkel en alleen aan onszelf. Nu sluipt er twijfel in de ploeg als we een goal incasseren.”

Nochtans toonde Club NXT dit seizoen al de nodige mentale veerkracht. “In het verleden slaagden we er dan telkens goed in om terug in de match te komen, dat was zelfs een specialiteit van ons. Maar nu is dat wat zoek en ook het vertrouwen is niet optimaal.”

Net als bij het A-elftal vallen nu ook de woorden dip en crisis. “Na het verlies twee weken geleden in Seraing wilde ik nog niet van een dipje spreken, maar nu wel. Het is goed dat we nu twee weken hebben om dat bij te sturen.”