Jérémy Doku beste van Europa, vier (!) Jupiler Pro League-spelers in top 10

Jeremy Doku is de speler die de meeste aanvallende duels wint in Europa. Antonio Nusa, Christopher Bonsu Baah, Malick Fofana en Moussa Djenepo staan ook hoog in de lijst, voor Kingsley Coman en Vinicius Jr.

Iedereen weet dat Jeremy Doku op dit moment de beste dribbelaar ter wereld is. De Rode Duivel is de speler in Europa met het hoogste percentage succesvolle dribbels, met een bovengemiddeld aantal pogingen.

De voormalige Anderlecht-speler is een expert geworden in de kunst van het passeren van zijn directe tegenstander en het uitlokken van overtredingen en vrije trappen. Deze twee fases van het spel worden ook weerspiegeld in deze statistiek: welke spelers winnen in alle competities de meeste aanvallende duels (succesvolle dribbels + overtredingen uitgelokt)?

Doku staat natuurlijk altijd op de eerste plaats, maar hij wordt gevolgd door een aantal bekende gezichten vanuit onze eigen competitie. Antonio Nusa (Club Brugge) is tweede, Christopher Bonsu Baah (Racing Genk) derde. Kvaratskhelia (Napoli) is vijfde, voor... Malick Fofana (KAA Gent), Moussa Djenepo (Standard), Noa Lang (PSV), Kingsley Coman en Vinicius volgen nadien. Koita zien we op de 12e plaats ook nog.