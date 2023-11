Marc Overmars krijgt schorsing opgelegd wegens grensoverschrijdend gedrag

Slecht nieuws voor Marc Overmars, hij krijgt een schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag. Deze schorsing geldt wel enkel in Nederland.

Afgelopen jaar vertrok Marc Overmars bij Ajax. De reden was dat er verschillende meldingen waren van grensoverschrijdend gedrag. Dit naar vrouwen die bij de club werkten.

Er werd melding gedaan en het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak onderzocht de zaak. Het ISR heeft vastgesteld dat Overmars gedurende zijn tijd bij Ajax de regel heeft overtreden waarin staat dat hij 'geen seksuele intimiteiten mag aangaan via welk communicatiemiddel dan ook'. Dat meldt HLN.

Voor het grensoverschrijdend gedrag wordt hij nu een jaar lang geschorst in Nederland. De sanctie is van toepassing binnen de Nederlandse voetbalbond of aanverwante organisaties. Hierdoor kan hij zijn functie als directeur voetbalzaken bij Antwerp gewoon blijven uitoefenen.