Wordt talent van Antwerp deze winter ploegmaat van Alexis Saelemaekers?

Bij Antwerp FC speelden al enkele spelers zich flink in de kijker. Dit gaat niet onopgemerkt voorbij in het buitenland.

Zo zou Bologna zijn oog hebben laten vallen op Zeno Van Den Bosch. Dat meldt Gazetto dello Sport. De ploeg uit de Serie A zou hem in de winter al kunnen halen.

Ze rekenen er in Italië op dat John Lucumi (ex-Genk) vertrekt in januari. Van Den Bosch zou dan een leuke vervanger kunnen worden. Zo zou hij ook ploegmaat van Alexis Saelemaekers worden.

Van Den Bosch speelde al 23 wedstrijden voor de Great Old. Dit seizoen is zijn speeltijd zeldzamer aan het worden. Vaak wordt het beperkt tot een invalbeurt. In de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Champions League mocht hij starten.