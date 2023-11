📷 Club Brugge en Anderlecht rouwen om overleden ex-speler

In de jaren 1970 speelde Ruud Geels bij Club Brugge en Anderlecht. Hij is op 75-jarige leeftijd overleden.

Geels begon zijn loopbaan bij Telstar. Al na enkele wedstrijden daar werd hij door Feyenoord ingelijfd. Hij won met de ploeg Europa Cup 1, maar moest plaatsmaken voor Ove Kindvall.

Van daar ging het naar Go Ahead Eagles, Club Brugge en na het WK van 1974 bij Ajax, waar hij Johan Cruijff moest doen vergeten.

Na zijn periode bij Ajax speelde hij nog voor Anderlecht, Sparta, PSV en eindigde zijn carrière bij NAC. Hij was 20 keer international voor Oranje en scoorde 11 goals voor de nationale ploeg.

Geels voelde zich niet helemaal thuis in het voetbalwereldje, vooral door de media-aandacht.

Hij werkte na zijn loopbaan als voetballer nog als schilder. “Ik heb de glitter en bekendheid als een last ervaren”, zei hij ooit. “Zal ik eens iets heel eerlijks vertellen? Als ik op de ladder was blijven staan, dan was ik misschien veel gelukkiger geweest.”