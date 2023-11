Jan Vertonghen heeft goed nieuws dat fans van Anderlecht (en Riemer) graag zullen horen

Jan Vertonghen stond tegen Azerbeidzjan in het basiselftal. De kapitein van Anderlecht lijkt helemaal in orde te zijn.

Jan Vertonghen zat verveeld met een enkelblessure die hij opliep bij RSC Anderlecht. Daardoor bleef de verdediger aan de kant in de oefenwedstrijd tegen Servië afgelopen woensdag.

Zondag was hij er tegen Azerbeidzjan wel weer bij. Hij was na de rust zelfs aanvoerder van de Rode Duivels, toen Romelu Lukaku tijdens de pauze na zijn vier doelpunten gewisseld werd.

Met een 5-0-overwinning tegen Azerbeidzjan zijn de Rode Duivels ook zeker van de status van reekshoofd op het EK in Duitsland, waardoor je enkele grote landen meteen ontloopt.

Positief noemde Vertonghen dat. “Want zo vermijden we de groten in de poulefase. In eerste instantie dan toch. We zullen toch elke tegenstander moeten kloppen, willen we iets geweldigs bereiken”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Vertonghen had ook nog goed nieuws over zijn enkelblessure en dat zullen de supporters van RSC Anderlecht en trainer Brian Riemer heel graag horen. “Ik ben gewoon inzetbaar tegen RWDM”, klonk het nog.