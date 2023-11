Concurrentie nog wat aangescherpt bij Anderlecht: middenvelder komt met grote lof in achterzak terug

Het wordt Brian Riemer allemaal nog wat moeilijker gemaakt om zijn wedstrijdkern te kiezen. Hij had al een overvloed aan middenvelders en nu is ook Majeed Ashimeru blijkbaar weer op volle sterkte.

Er vertrokken de afgelopen interlandperiode heel wat spelers naar hun respectievelijke nationale ploegen. Die kwamen vandaag allemaal terug aan en hervatten de trainingen bij paars-wit.

Daaronder ook Majeed Ashimeru, die helemaal terug is na zijn blessure. Meer nog, de Ghanees speelde een heel sterke wedstrijd tegen Madagaskar en kreeg achteraf grote lof van de trainer van de Malagasken.

"Hij heeft de wedstrijd in zijn eentje veranderd. In de eerste helft konden we de Ghanezen onder controle houden, maar we konden Ashimeru niet stoppen." Riemer moet dus beslissen of ook hij hem niet kan gebruiken. Dat zou dan weer ten koste gaan van een jongen als Alexis Flips.