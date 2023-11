Icoon van Anderlecht heeft spijt ooit naar RWDM te zijn getrokken: "Het was een fout"

Misschien weten de jongere fans het niet meer, maar Paul Van Himst heeft ook een jaar voor RWDM gespeeld. Een transfer die heel gevoelig lag en die hij achteraf beklaagde.

Van Himst legt bij Sudpresse uit hoe dat in zijn werk ging. "In 1975 had ik nog een jaar contract bij Anderlecht, maar ik was net geopereerd aan mijn knie en kon mijn beste vorm niet terugvinden. Ik stond in contact met Standard, Lierse en Charleroi."

"Maar omdat ik een hekel had aan lange reizen, liet ik me uiteindelijk overhalen door een oproep van Michel Verschueren om bij RWDM te komen. Het was verleidelijk omdat de club net kampioen was geworden en een zeer goed team had. Maar uiteindelijk was het een fout."

Een deel van de Anderlecht-fans nam het hem niet in dank af. "Mentaal gezien was het erg moeilijk voor mij om bij de buren te spelen, terwijl ik vanaf mijn 8ste voor Anderlecht had gespeeld. Ik heb dan ook maar één seizoen volgehouden. Als ik het over kon doen, zou ik het niet opnieuw doen."