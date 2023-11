KV Kortrijk ziet dat het hoog tijd is en grijpt in

KV Kortrijk neemt het zondag op tegen KV Mechelen. Een zeer belangrijke wedstrijd voor de hekkensluiter, dat beseft ook coach Glen De Boeck.

KV Kortrijk kent de komende weken een 'rustiger' programma met wedstrijden tegen KV Mechelen, Eupen en RWDM. Hier moeten punten gepakt worden om van die laatste plaats af te geraken.

"Elke wedstrijd zal belangrijk zijn, tot het einde van de competitie", begint Glen De Boeck volgens de clubwebsite. "Maar natuurlijk staan we nu tegenover drie teams waartegen we punten moeten pakken. Als we zondag winnen, zullen we zondagavond met een beter gevoel lopen. We zijn er klaar voor, maar niets biedt absolute garanties."

De club had door de interlandbreak wat tijd om meer te focussen op training. "Het is uiteraard de bedoeling om de Play Downs (de laatste vier) niet te moeten spelen. Ik weet dat we de voorbije weken stappen hebben gezet. Tijdens de eerste interlandbreak hebben we fysiek heel fel getraind. Dat was nodig en de data hebben getoond dat we daarin vooruitgang hebben geboekt."

Maar zo'n laatste plaats brengt heel wat druk met zich mee. Daarop greep de club in en werken ze nu samen met een mental coach die de spelers zal begeleiden.

"Deze break was vooral op het mentale vlak belangrijk. We hebben een jonge groep die met druk moet leren omgaan. Daarom is er een mental coach bijgehaald."